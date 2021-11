Dopo i primi risultati e le graduatorie pubblicate già sul sito istituzionale del Comune, proseguono in questi giorni le prove orale per gli altri candidati.

Per la posizione di istruttore direttivo tecnico (2 posti 1 riserva) categoria D l'orale ci sarà il 5 novembre alle 10 in sala Restagno. Per un posto per assistente sociale, categoria D, invece, orale 11 e 12 novembre.

Pubblicato il 29 un nuovo bando per l'assunzione di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D a tempo indeterminato. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 15 novembre 2021 ore 23.59. Le domande vanno presentate esclusivamente on-line.