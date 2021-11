«La scuola deve essere il luogo in cui, grazie all'aiuto degli insegnanti, si possa non solo imparare a leggere e scrivere, ma anche capire la vita e a conoscere il mondo in cui siamo, restando in ascolto attivo dell'altro per essere pronti a tendergli la mano al momento del bisogno».

È questo il messaggio lasciato agli alunni dell'istituto Madre Caterina Troiani di Ferentino dal vescovo Ambrogio Spreafico durante la celebrazione della messa di inaugurazione dell'anno scolastico 2021/2022 che si è svolta nei giorni scorsi presso l'abbazia di Santa Maria Maggiore.

Ad animare la messa tutti gli alunni dell'Istituto Troiani, accompagnati dalle loro famiglie. Gli alunni di classe quinta hanno presentato la tematica annuale d'istituto "Sorella Acqua" dedicata al rispetto e preservazione di un bene prezioso come l'acqua. I bambini hanno consegnato all'altare le loro preghiere al Signore affinché accolga il loro impegno ad essere costruttori di un mondo migliore, e come dice Papa Francesco, "artigiani di pace".

A seguire c'è stata la benedizione degli zaini.

Dal vescovo è arrivato l'augurio di vivere questo anno scolastico ascoltando Gesù che ci parla e accogliendo il suo invito a costruire una vita serena, in amicizia, in comunione e in amore. Tra i presenti anche Marco Arduini, presidente della cooperativa sociale Diaconia che gestisce l'istituto e il direttore della Caritas diocesana di Frosinone Veroli-Ferentino Marco Toti.

L'evento è stato, inoltre, l'occasione per presentare alle famiglie un'importante novità: da quest'anno, infatti, si è costituita la rete di scuole cattoliche della diocesi di Frosinone Veroli-Ferentino costituita, oltre all'istituto Madre Caterina Troiani di Ferentino, la scuola primaria Santa Giovanna Antida di Ceccano, l'asilo nido e scuola dell'infanzia Fondazione Alessandro Kambo e l'Istituto Beata Maria De Mattias di Frosinone.

Si tratta di una rete di scuole che condividono gli stessi valori cristiani e cattolici e che metteranno a sistema risorse, servizi e soprattutto buone pratiche per una scuola di eccellenza.

In chiusura il saluto della coordinatrice della rete, Concetta Senese, che si è unita all'augurio del vescovo, di vivere questo anno scolastico appena iniziato nel segno dell'amicizia e della collaborazione.