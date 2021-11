L'amministrazione comunale ha deliberato l'attivazione degli interventi di solidarietà in favore di cittadini fragili in conseguenza dell'emergenza "Covid-19" attraverso l'erogazione di contributi economici nella forma di buoni spesa elettronici, destinati in modo esclusivo all'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità ed al pagamento delle utenze.

Al fine di garantire la possibilità di spesa nei negozi di vicinato, mini-market, discount e grande distribuzione, l'ente si impegna a pubblicare l'elenco degli esercenti commerciali che intendono aderire all'iniziativa sul proprio sito internet ed altri organismi promozionali ("short-list").

Per la partecipazione ed adesione al sistema di gestione degli interventi, gli operatori ed esercenti commerciali possono presentare la propria manifestazione d'interesse utilizzando l'apposito link, ovvero per tramite l'apposito modello disponibile unitamente al presente avviso, sul sito istituzionale dell'ente (comune.patrica.fr.it), con trasmissione per tramite e mail all'indirizzo protocollo@ comune.patrica.fr.it, opportunamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentate, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento, indicando all'oggetto "Richiesta inserimento elenco operatori economici per la gestione dei buoni spesa elettronici".

L'elenco degli operatori ed esercenti commerciali che hanno presentato manifestazione di interesse a partecipare all'iniziativa e, quindi, abilitati, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.

Tutte le info si trovano sul sito.l