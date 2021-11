Investe uno straniero in sella alla sua bici. È successo a Cassino, in via Vaglie. Un uomo di 55 anni ha perso il controllo della sua utilitaria ed ha investito un giovane straniero, finito nella cunetta. Ed ha lanciato l'allarme. Immediato l'arrivo sul posto dei carabinieri di Cassino. Il giovane è stato trasferito in ospedale, con ferite importanti. Ricostruzione al vaglio.