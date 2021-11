Agiscono nel fine settimana, tra le 19 e le 23.

Incuranti anche della eventuale presenza dei proprietari. Fanno razzia soprattutto di oggetti in oro e denaro. Recinzioni danneggiate, porte e finestre rotte, stanze a soqquadro. In alcuni casi hanno addormentato anche i cani, per agire indisturbati. Incubo furti a Vallecorsa da tre settimane. Esasperati i cittadini, pronti a creare un apposito comitato ea rivolgersi al prefetto. In alcuni episodi i banditi si sono intrufolati in una casa mentre i proprietari erano in cucina, ignari di tutto.

In uno dei raid hanno rotto una finestra e sono entrati nella camera da letto, si sono chiusi dentro e hanno rubato circa 7.000 euro. L'ultimo colpo domenica sera.

Nel bottino circa 2.000 euro.

La ricostruzione

Il 15 ottobre il primo raid, in via Roma. I malviventi sono entrati in azione mentre i proprietari, due anziani, erano all'interno. Non si sono accorti di nulla. I ladri sono entrati dal retro dell'abitazione. Si sono intrufolati nella camera da letto, hanno chiuso la porta a chiave. Hanno rovistato ovunque fin quando non hanno trovato il denaro, circa 7.000 euro. Quando la coppia ha raggiunto la camera per andare a dormire, ha trovato la porta chiusa a chiave. Quando sono riusciti ad aprirla hanno trovato l'amara sorpresa. Il 23 ottobre i banditi hanno tentato altri due colpi, in via San Francesco, ma non sono andati a buon fine.

In un episodio i proprietari hanno sentito il cane abbaiare, hanno acceso le luci e hanno raggiunto l'esterno. Al mattino hanno trovato la rete della recinzione tagliata. Ed ancora, stessa sera, stessa zona, si sono intrufolati in un'altra casa, approfittando dell'assenza dei proprietari, e hanno portato via oro e soldi. Stanze a soqquadro e sporcato di fango pure il piumone salendo sul letto per rovistare nella parte alta dell'armadio. L'allarme in un'altra struttura visitata ha costretto i soliti ignoti a fuggire solo con un pc, poi abbandonato lungo il percorso. Sabato scorso, sempre in via Roma, altro raid. Portati via oro e denaro.

In due abitazioni nella zona vicino al cimitero hanno, invece, agito mentre i proprietari erano in cucina, ignari di tutto. Si sono arrampicati dal discendente. Domenica sera l'ultimo furto in ordine di tempo. Rubati circa 2.000 euro mentre i proprietari dormivano. I residenti chiedono di incrementare i servizi di sicurezza con più forze dell'ordine. «Le forze dell'ordine svolgono un grande lavoro afferma un cittadino ma a volte sono impegnati nei comuni limitrofi per ulteriori interventi e non è semplice coprire un vasto territorio. Chiediamo maggiore sicurezza. Siamo pronti a costituire un comitato e a chiedere un incontro al prefetto». Intanto il sindaco Anelio Ferracci domani incontrerà il prefetto per portare all'attenzione la situazione.