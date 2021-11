I piccoli del paese si stavano divertendo in piazza con l'evento a loro dedicato per Halloween, sotto lo sguardo dei propri genitori, quando dai palazzi del centro è arrivato l'urlo di una donna che chiedeva aiuto. Tanta la paura a Colle San Magno. Tutti quelli che erano in piazza si sono spostati nel centro storico per vedere cosa stesse accadendo: dalle finestre di un'abitazione si vedevano fumo nero e fiamme. L'anziana all'interno fortunatamente era riuscita ad avvertire una vicina che ha lanciato l'allarme. Tutti si sono attivati, il sindaco Valentina Cambone è subito corsa in Comune per prendere degli estintori.

Presente anche il maresciallo dei carabinieri della stazione di Roccasecca, Angelo Iodice, non in servizio, che con l'aiuto di altre persone ha subito messo in salvo la signora e tenuto sotto controllo le fiamme con gli estintori. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco di Cassino che hanno domato l'incendio, di natura non dolosa ma accidentale.

«Una situazione di pericolo che ha impegnato tutti - ha affermato il primo cittadino Valentina Cambone -. Ringrazio a nome della nostra comunità il maresciallo Iodice per il prezioso intervento e coloro i quali sono subito intervenuti per aiutare la signora in difficoltà.

In queste situazioni si vede il vero spirito di un paese».