Tre ricoverati in più nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, dove adesso ci sono 13 pazienti Covid. Il tasso di positività è del 3,6%: 19 nuovi casi su 526 tamponi. Siamo in una fase particolare della pandemia, anche in provincia di Frosinone. C'è una ripresa della curva dei contagi e anche dei ricoveri. Ma non della pressione sulla rete ospedaliera.

Il trend

Siamo entrati nell'ottantottesima settimana dall'inizio della pandemia in Ciociaria. Dal primo caso del due marzo 2020 sono trascorsi 610 giorni. Il mese di novembre si è aperto con 19 contagi, un numero alto considerando la giornata di lunedì. Ci sono stati 5 casi ad Alatri, 3 a Ceccano, 2 ad Anagni. Poi 1 in ciascuno di questi Comuni: Cassino, Castelnuovo Parano, Ferentino, Fumone, Isola del Liri, Morolo, Paliano, Serrone, Sora. Tasso di positività al 3,6%, in diminuzione rispetto a domenica. Ma comunque una cifra significativa. Il mese di ottobre si è chiuso con 641 contagi, per una media quotidiana di 20,67. Questo l'andamento completo: 31 casi il primo ottobre, 20 il due e 13 il tre,6 casi il quattro ottobre, 11 il cinque, 18 il sei, 33 il sette, 18 l'otto, 21 il nove, 24 il dieci. Proseguendo: 8 contagi l'undici ottobre, 12 il dodici, 21 il tredici, 12 il quattordici, 20 il quindici, 17 il sedici, 24 il diciassette.

Ancora: 12 casi il diciotto ottobre, 20 il diciannove, 22 il venti, 29 il ventuno, 23 il ventidue, 25 il ventitré, 23 il ventiquattro. Infine: 12 casi il venticinque ottobre,17 il ventisei, 22 il ventisette, 21 il ventotto, 29 il ventinove, 40 il trenta, 37 il trentuno.

Ecco le medie giornaliere delle ultime settimane: 125,85 casi nella cinquantasettesima, 96,42 nella cinquantottesima, 74,85 nella cinquantanovesima, 74,28 nella sessantesima, 58,71 nella sessantunesima, 56,42nella sessantaduesima, 41,14 nella sessantatreesima, 26 nella sessantaquattresima.

E 16,28 nella sessantacinquesima, 8 nella sessantaseiesima, 9,71 nella sessantasettesima, 6,28 nella sessantottesima. Poi 3,7 la sessantanovesima, 2,85 la settantesima, 2,5 nella settantunesima, 7,28 nella settantaduesima, 17,8 nella settantatreesima, 32 nella settantaquattresima, 35 nella settantacinquesima, 37,42 nella settantaseiesima e 27,4 nella settantasettesima. Nella settantottesima 29,71.

Quindi 20,71 nella settantanovesima, 16,71 nell'ottantesima, 17,42 nell'ottantunesima. E nell'ottantaduesima17,28. Quindi 23,28 nella numero ottantatré, 18,71 nell'ottantaquattresima, 16,28 nell'ottantacinquesima, 22 nell'ottantaseiesima, 25,42 nell'ottantasettesima. Quindi le medie mensili dei contagi, altrettanto significative: 13,8 casi al giorno a marzo 2020, 7,63 ad aprile, 0,83 a maggio, 0,46 Siamo nella settimana numero ottantotto dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone a giugno, 0,35 a luglio, 5,16 ad agosto, 7,43 a settembre, 113,8 a ottobre, quando i nuovi casi sono stati 3.528. Poi il boom a novembre, con 6.588 contagiati. Per una media di 219,66 ogni ventiquattro ore. A dicembre 3.468 contagi, per una media giornaliera di 111,87. A gennaio i contagi in totale sono stati 3.144, per una media di 101,42. A febbraio 3.526 nuovi casi, per una media giornaliera di 125,92. A marzo 2021 i contagi sono stati 6.063, per una media quotidiana di 195,58. Ad aprile 2.612 casi. Per una media di 87,06. Per quanto riguarda il mese di maggio, 1.056 nuovi casi.

Per una media di 34,06 ogni ventiquattro ore. A giugno 189 casi. Per una media di 6,3 ogni ventiquattro ore. A luglio 384 casi. Per una media di12,38 ogni ventiquattro ore. Ad agosto 982 contagi. Per una media di 31,67 ogni ventiquattro ore. A settembre 577 contagi. Per una media di 19,23 ogni ventiquattro ore. A ottobre 2021 i casi sono stati 641, per una media di 20,67. Poi la curva dei decessi.

Questo l'andamento completo: 25 morti per Covid a marzo 2020, 23 ad aprile, 2 a maggio, 8 a giugno, poi 0 sia a luglio che ad agosto, 1 a settembre, 9 ad ottobre.

Quindi l'impennata: 100 a novembre, 98 a dicembre, 73 a gennaio 2021, 73 a febbraio, 100 a marzo, 103 ad aprile. Poi: 34 a maggio, 5 a giugno, 1 a luglio. Nel mese di agosto 4 vittime. A settembre 1 decesso. A ottobre 2021 i decessi per Covid sono stati 2.

La situazione

Come detto prima i ricoverati presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Frosinone sono 13. Negli ultimi giorni sono risultati positivi al Covid due medici dello Spaziani. Solite procedure: sanificazione dei reparti e tracciamento attraverso tamponi molecolari. Ordinaria amministrazione ormai. Ma è pure evidente che sono proprio situazioni del genere a far capire come sia necessaria la terza dose ai sanitari, che sono stati i primi a vaccinarsi. Quasi un anno fa però. Ieri Il bilancio dall'inizio: contagiato un ciociaro ogni 14 residenti Tutti i rapporti ci sono stati pure 18 negativizzati, che portano il numero dei guariti a 32.898. Il 94,15% di chi ha contratto il virus. Gli attualmente positivi in provincia di Frosinone sono 243: 13 ricoverati in ospedale e 230 in isolamento domiciliare. C'è poi l'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti: è a 38,78. In evidente risalita. In ogni caso in Ciociaria, come nel Lazio, i contagi stanno aumentando. Secondo gli esperti i fattori sono soprattutto tre: la minore attenzione nell'utilizzo delle mascherine e nel rispetto delle regole di distanziamento, l'arrivo della stagione fredda (che favorisce la trasmissibilità del virus) e una diminuzione della copertura vaccinale.

In un'intervista al Corriere della Sera Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, ha detto: «Gli studi empirici, al di là di quanto dichiarato dalle case farmaceutiche, hanno dimostrato che l'efficacia nei primi sei mesi è elevata. Poi diminuisce. Proprio come accade per il vaccino antinfluenzale, che infatti si fa a ottobre e copre i successivi 5-6 mesi. Per questo l'anno successivo si ripete. È lo stesso ragionamento, per cui non capisco l'allarme e la drammaticità che circonda la terza dose dell'anti Covid». E per quanto riguarda le terze dosi, oltre ai sanitari e agli over 80, bisogna dire che il personale scolastico all'inizio ha avuto una corsia preferenziale per la vaccinazione. E quindi adesso avrebbe bisogno della terza dose.

Campagna di vaccinazione

Il totale dei soggetti vaccinati in Ciociaria è di 385.800.

Sono 61.653 le persone con una dose, 324.147 quelle con due. Poi, a parte, ci sono i soggetti che hanno ricevuto la terza dose: 9.554. Tra questi 1.372 operatori sanitari e 5.163 persone di età maggiore di 60 anni.

La copertura vaccinale in Ciociaria è dell'83,5%: 13,3% di prime dosi, 70,2% di seconde. La situazione per fascia di età. Quella tra i 12 e i 15 anni ha la percentuale più alta, pari al 96,6%: 50,9% prime dosi, 45,7% seconde. Poi c'è la fascia tra i 70 e i 79 anni: 89,4% di copertura vaccinale (4,2% prime dosi, 85,2% seconde). Gli over 80 anni hanno una copertura vaccinale dell'86%: 2,8% prime dosi, 83,2% seconde.

Stessa percentuale, 86%, per le persone di età compresa dai 60 ai 69 anni: 8,2% prime dosi, 77,8% seconde. Nella fascia tra i 50 e i 59 anni la copertura è pari all'83,5%: 15,4% prime dosi, 68,1% seconde.

Quindi, tra i 16 e i 19 anni, la copertura è dell'82,4%: 7,7% prime dosi, 74,7% seconde. A seguire, tra i 40 e i 49 anni, copertura vaccinale dell'81,9%: 15,6% prime dosi, 66,3% seconde. Nella fascia tra i 20 e i 29 anni copertura vaccinale pari a 78,8%: 15,1% prime dosi, 63,7% seconde. Infine, la fascia tra i 30 e i 39 anni, con copertura vaccinale del 76,9%: 14,5% prime dosi, 62,4% seconde. Nel Lazio 8,75 milioni di dosi somministrate. Oltre il 92% di popolazione adulta e oltre l'86% di over 12 anni hanno concluso il percorso vaccinale. Mentre sono 175.000 le terze dosi effettuate.

E il 25% di popolazione over 80 anni è vaccinato con la terza dose.

Indici e parametri

Il numero dei contagiati in Ciociaria è di 34.942. I decessi sono stati 672. I residenti nei 91 Comuni ciociari sono 489.083. Il tasso di mortalità misura il rapporto tra i morti per la pandemia e il numero degli abitanti. Significa che c'è stato un decesso per Coronavirus ogni 727,80 abitanti. L'attuale indice di mortalità è 0,137%. Dividendo invece il numero degli abitanti per quello dei contagiati, emerge che in Ciociaria ha contratto il virus una persona ogni 13,99 residenti. La percentuale attuale è 7,14%.

C'è poi l'indice di letalità, cioè il rapporto tra persone finora contagiate e decessi. La percentuale è dell'1,92%. Vuol dire che si è registrato un decesso ogni 51,99 persone contagiate in Ciociaria.

Il bollettino

In Italia ieri i positivi sono stati 2.818: domenica erano stati 4.526. Sono state 20 le vittime in un giorno (domenica 26). Il tasso di positività è all'1,9% in aumento rispetto all'1,3% di domenica. Nel Lazio i casi positivi sono stati 445, 83 in meno rispetto al giorno precedente. I decessi sono stati 3. Mentre il tasso di positività è a 3,2%.