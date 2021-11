Un altro furbetto dei rifiuti è stato incastrato. Nei giorni scorsi gli agenti della polizia municipale hanno provveduto a elevare un nuovo verbale di contravvenzione nei confronti di un cittadino non residente nella città fluviale che aveva pensato di venire a gettare i propri rifiuti a Pontecorvo.

Quello messo a segno nei giorni scorsi è solo l'ultimo di una serie di episodi analoghi registrati nella città fluviale. Già da diverso tempo gli agenti della polizia municipale sono al lavoro per contrastare il sempre più diffuso fenomeno dell'abbandono di rifiuti che si registra sul nostro territorio. In questo caso il furbetto si era recato in via La Libera dove aveva deciso di gettare i propri rifiuti. Per lui, ora, è stato emesso un verbale con la sanzione di trecento euro.

«La lotta contro l'abbandono illecito dei rifiuti a Pontecorvo non si ferma - ha affermato il sindaco Anselmo Rotondo - È stato individuato un nuovo trasgressore il quale illegittimamente ha depositato rifiuti a Pontecorvo pur non essendo residente. La multa è stata di 300 euro».

«Un'azione che conferma - sottolinea l'assessore Michele Sirianni Notaro - che la direttiva data agli uffici da me e dal sindaco di procedere a sanzionare chi getta rifiuti nella nostra città è stata portata a termine dagli agenti della municipale senza sosta. I miei complimenti vanno agli agenti della polizia municipale che si stanno adoperando continuamente e senza sosta portando avanti delle operazioni molto importanti. Come abbiamo sottolineato sin dal primo giorno non faremo sconti a nessuno soprattutto quando si tratta di problematiche di tipo ambientale. Continueremo su questa linea e, a tal proposito, posso dire che abbiamo posizionato ulteriori telecamere per beccare i trasgressori».

Ma l'assessore Michele Sirianni Notaro si rivolge anche alla cittadinanza lanciano un nuovo appello: «Abbiamo avuto modo di vedere la grande sensibilità da parte dei cittadini che ringraziamo. A tal proposito invito ancora una volta a segnalare ogni attività illecita, perché in questo momento è importante la collaborazione di tutti».