In due tentarono di rubare un'auto a Ceprano lo scorso 14 settembre, uno fu identificato e denunciato, l'altro riuscì a dileguarsi. Oggi, però, i carabinieri di Pico sono risaliti all'identità del fuggitivo, che è stato denunciato per tentato furto d'auto in concorso. Si tratta di un 35enne di Caserta, già censito per reati contro il patrimonio. L'uomo, insieme ad un altro giovane, aveva tentato di rubare una macchina un mese e mezzo fa. Il 35enne, però, era riuscito abilmente a fuggire, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri della stazione di Pico, che avevano avviato le indagini, attraverso un'attenta attività di verifica, dopo numerosi controlli e con il sostegno delle immagini riprese dalle telecamere, sono risaliti all'identità del ladro datosi alla fuga.

Eccellente lavoro quello svolto dai militari della stazione di Pico, che assicurano il controllo del territorio e sono impegnati quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini. Purtroppo, il rischio di rimanere vittime di malviventi è concreto, si registrano furti, raggiri e truffe, messi in atto da persone senza scrupoli sempre in agguato. Pertanto, bisogna prestare attenzione e procedere con le segnalazioni alle forze dell'ordine quando si notano presenze o movimenti sospetti.