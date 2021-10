I vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone, sono intervenuti nel pomeriggio in località Prato di Campoli nel comune di Veroli a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del comando VVF da parte di tre escursionisti che si erano dispersi in una zona boscata. Mediante un'applicazione di messaggistica, i tre dispersi hanno fornito la loro posizione dalla quale i Vigili del fuoco hanno ricavato le loro coordinate. Immediatamente una squadra è stata attivata per la ricerca. Contestualmente veniva allertato il reparto volo VVF del nucleo elicotteristi di Ciampino.

I tre dispersi sono stati tempestivamente raggiunti dall'elicottero dei vigili del fuoco e dalla squadra del Comando di Frosinone e tratti in salvo.