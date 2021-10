Tribunale in lutto per l'improvvisa scomparsa dell'avvocato Gianpaolo Norcia, stroncato da un malore durante una battuta di caccia oggi intorno alle 11. Inutile ogni tentativo di fargli salva la vita. Il giovane legale era molto apprezzato e ben voluto. Tutto il Foro è in profondo lutto, il presidente Giannichedda si è detto sconvolto per l'accaduto. E vicino alla famiglia. La salma è stata trasportata all'ospedale Santa Scolastica.