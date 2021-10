I vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone, sono intervenuti nella mattinata del 31.10.2021 in una zona residenziale della città, per soccorrere un'anziana donna di 102 anni nella propria abitazione. La donna, che era sola in casa, a seguito di una caduta non riusciva ad alzarsi. I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, con l'ausilio di una autoscala sono entrati all'interno dell'abitazione per prestare i primi soccorsi. Successivamente giungeva sul posto il personale sanitario per prestare le cure del caso.

Fortunatamente la donna non ha riportato conseguenze.