Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 4526 nuovi casi di Covid e 26 decessi secondo il bollettino fornito dal ministero della Salute. Il tasso di positività è dell'1,3%. I casi sono in aumento in tutta Italia, il ministro Speranza ha invitato a non abbassare la guardia e a indossare sempre la mascherina. Sono 350.170 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano stati 477.352.