È stato pubblicato un avviso per il sostegno ai nuclei monogenitoriali composti da donne con figlio a carico che, a seguito della pandemia da Covid-19, vivono in condizioni di indigenza e sotto la soglia di povertà. A renderlo noto l'assessore alla Coesione sociale, Luigi Maccaro. Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le 18 del 27 novembre 2021. La domanda di rimborso dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile a decorrere dalle 10 del 27 ottobre 2021 seguente link: https://app.regione.lazio.it/sostegnodonna.

Un sostegno in più che potrebbe fare la differenza per molte donne che si trovano sole a dover crescere i figli, un impegno reso ancora più duro a causa della pandemia e delle numerose difficoltà sorte a livello sociale ed economico. Un supporto che potrà permettere al nucleo familiare di usufruire di benefici e di poter vivere una vita un po' più serena.