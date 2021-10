Scontro tra due auto nel tardo pomeriggio di ieri a Casamari, tre i feriti, una coppia di anziani di Veroli e un giovane di Monte San Giovanni Campano. È successo intorno alle 18, poco distante dall'abbazia. Sul posto il personale medico che ha prestato le prime cure ai feriti per poi trasportarli negli ospedali di Sora e di Frosinone, i carabinieri e gli agenti della polizia locale per la viabilità e i rilievi di rito. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare durante le operazioni di soccorso, dei rilievi e rimozione dei mezzi.

La ricostruzione

Paura ieri per una coppia di Veroli e un ragazzo di Monte San Giovanni Campano. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, i verolani, due ottantenni del posto, viaggiavano su un Fiat Punto da Reggimento direzione Casamari, mentre il conducente di una Fiat Tipo, un ventinovenne, residente a Porrino, sopraggiungeva da Casamari direzione Reggimento quando, per cause al vaglio degli investigatori si è verificato lo scontro. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto gli operatori del 118 con tre ambulanze e un'automedica.

Dopo le prime cure sul posto, i feriti sono stati trasportati negli ospedali "Ss.ma Trinità" di Sora e "Fabrizio Spaziani" del capoluogo. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale per tutti gli accertamenti del caso.