L'obiettivo da centrare era una preda che aveva avvistato, ma il colpo sparato ha raggiunto accidentalmente una donna che si trovava nei paraggi. Ieri pomeriggio, nelle campagne di Serrone, una battuta di caccia ha rischiato di tramutarsi in tragedia. Un cacciatore, a quanto pare esperto e buon conoscitore delle zone in cui si è recato, ha puntato il suo fucile contro un animale, ma ha ferito una donna del posto, impegnata probabilmente ad eseguire lavori in campagna.

L'uomo si è accorto subito di quanto accaduto, ha soccorso la donna ed ha immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto dell'incidente di caccia sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118.

La donna non ha riportato ferite gravi, secondo una prima ricostruzione sarebbe stata fortunatamente colpita soltanto di striscio. È' stata comunque trasportata all'ospedale di Colleferro, il più vicino da Serrone, per le cure del caso.

Sull'accaduto indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti dopo aver ascoltato il cacciatore ed avere eseguito i rilievi di rito nella zona dove si è verificato l'incidente. Non è la prima volta che si verificano incidenti del genere nel periodo della caccia e in numerosi casi l'esito dell'errore è stato fatale.