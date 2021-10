Incidente ieri sera in località La Maddalena ad Alatri, quattro auto coinvolte, sette i feriti. È successo prima delle 23. Sul posto personale medico con le ambulanze per trasportare i feriti negli ospedali, i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dello scontro. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Dalle prime informazioni sembrerebbe che i feriti non siano in gravi condizioni. La strada è rimasta chiusa per diverso tempo al traffico veicolare per consentire le operazioni di soccorso, di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi coinvolti.