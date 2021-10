Curva dei contagi in salita in Ciociaria. Stando ai dati diffusi nel bollettino della Asl di Frosinone, nelle ultime 24 ore si registrano 40 casi in più su un totale di 851 tamponi eseguiti. Aumentano anche i pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Fabrizio Spaziani, sono 10. Unici dati positivi, quello sui decessi che restano fermi a zero e quello sui negativizzati che sono 39.

La mappa dei contagi

Frosinone e Ferentino registrano il dato peggiore in provincia con 7 nuovi casi ciascuno, 3 a Campoli Appennino, Rocca d'Arce e Sora, 2 ad Alatri, Serrone e Paliano. Un nuovo caso in ognuno dei seguenti Comuni Comuni: Acuto, Castelliri, Ceccano, Fumone, Picinisco, Piglio, Pontecorvo, Sant'Elia Fiumerapido, Strangolagalli, Veroli e Vico nel Lazio.

Il confronto con ieri

Ieri in provincia i nuovi contagi sono stati 29: 7 a Fumone, 6 ad Alatri, 6 a Frosinone, 4 a Serrone. Poi 1 caso in ognuno di questi Comuni: Anagni, Arpino, Cassino, Ceprano, Ferentino, Monte San Giovanni

Campano. I tamponi effettuati sono stati 932. I negativizzati sono stati 26. Nessun decesso. Ma sono

aumentati i pazienti Covid ricoverati presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone: da 6 a 8.