La commissione Trasparenza e Pubblicità del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Chiara Colosimo (FdI), ha sciolto il nodo sulla procedura da seguire per l'approvazione della relazione finale sulla questione dei concorsi di Allumiere.

Sarà data la possibilità a tutti i membri della commissione di presentare emendamenti e subemendamenti al testo proposto dalla presidente della XIII commissione e non semplici osservazioni, come suggerito in un primo momento proprio da Colosimo.

In chiusura di seduta Colosimo ha comunicato i termini per la presentazione di emendamenti e subemendamenti: lunedì 8 novembre per i primi e 24 ore dopo per i secondi.