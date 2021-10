Al via ieri i controlli sul green pass nei supermercati,

tra i titolari e il personale. Sono stati avviati dagli agenti

della polizia locale coordinati dal dottore Massimo Belli.

Diverse le attività controllate. Nessuna irregolarità riscontrata. E i controlli continueranno anche nei prossimi giorni nei tanti esercizi commerciali che si trovano sul territorio.

La polizia locale è sempre stata in prima linea, anche

nei mesi difficili del lockdown, in mezzo alla strada, per

cercare di spezzare la catena del contagio, per far rispettare le misure necessarie per poter tornare alla quotidianità. Tra quegli uomini e donne in divisa, impegnati sul territorio, ogni giorno, anche gli

agenti della polizia locale di Veroli.

Diversi nei mesi scorsi i posti di blocco, servizi dedicati a Prato di Campoli, a Monte San Giacomo, controlli davanti ai locali e ai supermercati. Gli uomini del

comandante Belli continuano, senza sosta, a svolgere diversi controlli sul territorio. Come detto, da ieri, sotto la lente c'è il green pass dei lavoratori e titolari dei supermercati. Diversi i casi di cittadini positivi riscontrati all'inizio del mese di ottobre ed è, quindi, quanto mai importante, non abbassare la guardia.