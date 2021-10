Condannato a tre anni e sei mesi l'ex professore dell'istituto Alberghiero di Fiuggi accusato di atti sessuali con minorenne. Il pm aveva chiesto sette anni, ma non sono state riconosciute le aggravanti dell'abuso della qualifica di insegnante. La difesa è ora pronta a impugnare la sentenza nelle sedi opportune.



La ricostruzione

I fatti contestati risalgono nell'anno scolastico 2012/2013. Accusato di violenza sessuale da due ex allieve, una delle quali sostiene di aver avuto con lui una relazione. Varie le udienze che si sono susseguite con l'audizione di numerose studentesse che, negli anni, hanno frequentato l'Alberghiero. Le parti civili sono state rappresentate dagli avvocati Monica Nassisi e Alessandra Bufalini. La "Caramella buona onlus" per prima aveva raccolto la richiesta di aiuto da parte di alcune minorenni, costituitasi parte civile nel processo con l'avvocato Nassisi.

La difesa del docente è stata, invece, rappresentata dagli avvocati Silvia Latini e Francesco Cedrone.

Secondo le accuse una ragazza avrebbe subito degli strusciamenti nel corso delle lezioni pratiche nell'aula simulata, quella della cucina, mentre l'altra ha sostenuto di aver intrattenuto con il professore una relazione vera e propria. Tra i due ci sarebbe stato un bacio.

Gli episodi risalgono all'anno scolastico 2012/2013.

Nel corso del processo, peraltro, sono state fornite dalle studentesse sentite opposte ricostruzioni. C'è chi ha confermato le accuse, mentre altre hanno dichiarato di non aver visto nulla di strano. Qualche studentessa ha parlato di media voto abbassata per ripicca, qualcun'altra che il prof parlava di sesso in classe e le apostrofava «cuccioline». Si è ricordato, nel corso del processo, di voci di corridoio che si susseguivano sul conto del docente, senza però aver conferma se quanto era raccontato fosse o meno vero.

Qualche altra ragazza ha parlato di massaggi. Il consulente tecnico che ha lavorato sui file del telefono del prof ha riferito al tribunale di non aver trovato file pedopornografici, ma solo alcuni pornografici. Ieri, dunque, la sentenza con la condanna a tre anni e sei mesi per l'ex professore dell'Alberghiero della città termale. La difesa punta ora a impugnare la sentenza.