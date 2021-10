Incidente alle Fornaci a Frosinone, due i feriti. È successo dopo le 20. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e gli operatori del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale, i conducenti delle vetture coinvolte. A scontrarsi per cause al vaglio dei militari sono state una Mini condotta da una giovane e una Mercedes guidata da un uomo. Fortunatamente non hanno riportato gravi ferite.