"Circolo" dei Panaccioni in fiamme, grande amarezza tra i residenti. Si tratta di una struttura pubblica dove intere generazioni si sono ritrovate per parlare, giocare a carte, sfidarsi in qualsiasi gioco che potesse tenere uniti i cittadini di una delle zone più coese di Cassino, dove il rapporto di buon vicinato in realtà ha il sapore di un legame familiare.

Per cause ancora da accertare le fiamme hanno avvolto lo stabile, divorandolo completamente. Per fortuna nessuno risulta ferito. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Cassino. Si ipotizza un cortocircuito.