Tra profumi e suggestioni, in piazza per celebrare l'autunno. La Pro Loco di Strangolagalli, con il patrocinio del Comune ed il sostegno dell'Unpli, promuove per sabato 13 novembre, una serata all'insegna della convivialità. L'appuntamento con "Autunno in festa" è fissato a partire dalle ore 19 in Piazza Elena. Ad attendere i partecipanti, castagne e vino rosso, come l'abitudine vuole in questa stagione, accompagnati da panini con la porchetta e vincotto.

Buon cibo e nettare novello per approfittare delle ultime serate da poter trascorrere all'aria aperta.

La tradizione torna in piazza, dopo il confermato successo della sagra della stesa. Una squadra rodata di soci, quella della Pro Loco, pronta ad organizzare un nuovo evento. Qualora il tempo non deve essere in favore, l'evento sarà rimandato alla settimana successiva.

Nel corso della serata, si potrà approfittare dell'ultima chiamata per i tesseramenti Pro Loco 2021. La partecipazione alla sagra, ai sensi di legge, sarà vincolata al possesso del Green Pass.