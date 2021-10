29 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h su un totale di 932 tamponi effettuati. I negativizzati sono 26 mentre i ricoverati aumentano da 6 ad 8 unit. Zero le vittime. Questi i dati resi noti nel bollettino della Asl di Frosinone. Aumentano i nuovi casi con meno tamponi rispetto a ieri: ieri ne sono stati eseguiti 975 e i positivi erano 21.

La mappa dei contagi

Record di nuovi positivi a Fumone che registra 7 casi in più. 6 ad Alatri e altrettanti a Frosinone, 4 a Serrone. Un positivo in più in ognuno dei seguenti Comuni: Anagni, Arpino, Cassino, Ceprano, Ferentino e Monte San Giovanni Campano.

Il confronto con ieri

Ieri 21 nuovi positivi, dicevamo. In nessuno dei quattordici comuni che hanno segnalato almeno un positivo si va oltre le tre unità. E, dunque, 3 casi ad

Alatri, Frosinone e Veroli, 2 casi ad Amaseno, e un solo caso ad Arce, Cassino, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Paliano, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido,

Sora e Supino.