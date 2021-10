Un nuovo grande traguardo didattico raggiunto dagli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore "Sandro Pertini". Questa mattina, infatti, è stato inaugurato il nuovo giardino botanico realizzato dai ragazzi della scuola alatrense e da "Earth Day Italia". La cerimonia si è tenuta proprio negli spazi del "Pertini", dove è stato riqualificato un vasto terreno incolto situato tra la scuola e l'ospedale "San Benedetto": un fazzoletto di terra di proprietà di un privato cittadino che, con grande sensibilità, lo ha messo a disposizione dell'istituzione scolastica ed è stato trasformato in una zona verde fruibile da chiunque.

Il nuovo giardino botanico, realizzato nell'ambito del progetto "Una piazza per la Terra", con il sostegno del Miur e con l'ausilio della sede Ipia di Alatri, dell'Iss "Nicolucci Reggio" di Isola del Liri e dell'Iss "Leopoldo Pirelli" di Roma, ha visto la partecipazione attiva di tanti studenti. Gli alunni dell'indirizzo Agrario si sono occupati di piantare fiori e piante aromatiche. L'indirizzo Meccanico si è occupato di produrre le panchine e il pergolato in ferro battuto, mentre gli studenti di tutti gli altri indirizzi sono stati coinvolti in altre attività, dato che il progetto prevedeva anche la progettazione e la gestione della campagna di lancio dell'ottava edizione del contest #IOCITENGO 2022, organizzato assieme al Miur.

Durante la giornata i ragazzi hanno realizzato, sul muro antistante la scuola, anche un murale a tema ambientale guidati dal noto street artist Moby Dick.

Infine sono state messe a dimora delle piante donate dal corpo forestale dei carabinieri che aiuteranno i ragazzi in questa operazione di riqualificazione urbana. L'evento ha avuto inizio alle ore 10, la cerimonia è stata seguita da un momento di festa con l'esibizione de "I Trillanti".