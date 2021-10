«Nelle ultime ore abbiamo appreso che a un mese dall'inizio dei lavori Acea, la viabilità sul tratto via Dei Santi, compreso tra il polo scolastico e via Folcara, subirà delle modifiche di percorso - ha dichiarato Chiara Trotta, presidente di GN - Sinceramente ci aspettavamo che i lavori fossero finiti, tornando finalmente alla normalità, invece siamo solo alla fine del primo step e all'inizio del secondo. Si apre al traffico in un'unica direzione di marcia, il tratto interessato dai lavori, in direzione Sant'Angelo verso il centro urbano.

Per il ritorno dal centro urbano i cittadini dovranno di nuovo ripercorrere il tratto interno di via Folcara così come stava avvenendo nel primo step. Ricordiamo all'amministrazione che la viabilità interna di via Folcara ha bisogno di una manutenzione seria e non di rattoppi continui come sta avvenendo nell'ultimo periodo. Questo è solo denaro sprecato e l'inverno è alle porte».

E aggiunge: «Visto che ancora nessuno ci ha pensato, Gioventù Nazionale Cassino vuole consigliere all'amministrazione, un percorso alternativo per migliorare la viabilità stradale del tratto interessato.

In questa seconda fase, per raggiungere Sant'Angelo da Cassino, si potrebbe utilizzare via Folcara per intero, attraversando via Colle Romano e via Mezzanotte, in modo tale che i residenti della Valle dei Santi non siano più costretti ad avventurarsi in gimkane per tornare a casa. Ricordiamo che come denunciato già precedentemente da un nostro articolo, inerente il tratto martoriato della Folcara oggetto della deviazione per raggiungere Sant'Angelo, persiste ancora il problema derivante il transito dei mezzi pesanti. In questo tratto di strada c'è il divieto di mezzi pesanti oltre le 5 tonnellate quando invece continuiamo a vedere ogni giorno percorrere la strada da mezzi più pesanti e vi è il rischio che la strada possa crollare. Ci spiace constatare con quanta nonchalance non sia stata gestita in maniera seria la situazione».

«Prima di evitare disastri speriamo vengano risolti questi problemi, i residenti di Via Folcara sono esasperati - chiosa Chiara Trotta - Concludo, complimentandomi per l'ottimo ed efficiente lavoro di manutenzione stradale effettuato nelle ultime ore per risolvere il problema delle buche. I residenti ringraziano. Una situazione inaccettabile».