Ancora una conferma della grande professionalità e competenza del responsabile della Protezione Civile della Fenice di Gaeta Aldo Baia e dei suoi collaboratori. È in corso, presso la Biblioteca Laurentina Centro Culturale Elsa Morante di Roma, FLOOD WARNING, promosso dal Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale in collaborazione con Camelot HIM OdV, una settimana di informazione ed esercitazioni, rivolta ai Volontari delle associazioni convenzionate con Roma Capitale, sulle attività di prevenzione e le modalità di intervento nei casi di rischio Idraulico nella Città Metropolitana di Roma Capitale.

Dal 25 al 29 ottobre 2021 oltre 200 Volontari, a rotazione stanno avendo l'opportunità di partecipare ad una giornata di addestramento che prevede una parte teorica e una pratica nelle quali due esperti e formatori specializzati del settore, si alterneranno nella conduzione del corso.

Uno di loro è proprio il capo della Protezione Civile Fenice Aldo Baia, esperto e formatore in emergenze idrauliche ed RSPP Tra gli argomenti che si svolgono in aula, quelli sugli scenari di rischio e i piani speditivi che insistono sui vari Municipi, con le attività di prevenzione da mettere in atto.