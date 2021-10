Aiutare le famiglie in difficoltà. L'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del Covid-19 ha messo seriamente in crisi molte famiglie che si sono viste ridurre le proprie entrate a causa degli ammortizzatori sociali o, in alcuni casi, perdere addirittura il lavoro.

Bilanci dove far quadrare i conti è diventata sempre più un'impresa difficile. Per questo motivo gli aiuti economici dati nel corso di tutta la pandemia hanno rappresentato una vera e propria boccata d'ossigeno per tante famiglie.

Ora, arriva un nuovo pacchetto d'aiuti. L'amministrazione comunale di Coreno Ausonio ha pubblicato l'avviso per l'attivazione delle misure urgenti di solidarietà alimentari a sostegno delle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Le domande potranno essere presentate fino a mezzogiorno del prossimo 12 novembre. Diversi i requisiti necessari per poter accedere al contributo, tra gli altri bisogna avere la residenza nel comune di Coreno Ausonio e, soprattutto, un'attestazione Isee non superiore ai diecimila euro.

Complessivamente saranno distribuite risorse economiche per circa 24.000 euro. L'importo dei singoli contributi sarà differente e determinato sulla base di precisi parametri. Ciò che è stato stabilito che per gli aiuti alimentari la soglia massima del contributo ammonterà a 700 euro, mentre per il sostegno al pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche il contributo massimo erogabile sarà di 800 euro. Tutti i dettagli e la documentazione necessaria per poter partecipare al bando è indicata nell'apposito avviso pubblico che è reperibile sul sito internet del Comune di Coreno Ausonio.