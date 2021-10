La commissione Sviluppo economico e attività produttive, riunitasi in modalità telematica e presieduta dal vicepresidente Enrico Maria Forte(Pd), ha iniziato l'esame della proposta di legge n. 292 del 16 aprile 2021 ("Disposizioni relative all'attività di toelettatura degli animali di affezione"), illustrata dalla consigliera Marta Leonori (Pd), prima firmataria del provvedimento, insieme allo stesso Forte, Michela Califano, Sara Battisti, Fabio Refrigeri, Eugenio Patanè, Eleonora Mattia, Emiliano Minnucci, Rodolfo Lena (tutti del Pd) e Valentina Grippo (gruppo Misto).

Presente anche l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Paolo Orneli, che è intervenuto per esprimere l'apprezzamento della Giunta per la proposta di legge, condiviso anche dalla consigliera Francesca De Vito (gruppo Misto). Dopo la presentazione, l'undicesima commissione ha stabilito di procedere a un ciclo di audizioni propedeutico all'esame del testo, concluso il quale sarà fissato il termine per la presentazione di emendamenti e subemendamenti.

Leonori ha spiegato che l'attività di toelettatore di animali d'affezione è in costante crescita negli ultimi anni, contando circa 5.000 addetti, «ma –ha detto – manca un quadro chiaro e definito di regole, un inquadramento giuridico che valorizzi l'attività e tenga conto dei tanti aspetti necessari ad uno svolgimento professionale di questa attività, dalla cura degli animali al rispetto delle norme igienico-sanitarie, dalla formazione degli operatori alle norme veterinarie».

«In attesa che a livello nazionale sia approvata una legge che regolamenti in modo compiuto l'attività – ha aggiunto la presidente del gruppo Pd – la proposta di legge si pone l'obiettivo di fissare per la Regione alcuni requisiti minimi che garantiscano tutti coloro che usufruiscono del servizio di toelettatura per i propri animali domestici».