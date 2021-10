Contrastare e combattere l'abbandono incondizionato e selvaggio dei rifiuti in tutti i modi e con tutti i mezzi: verrà ampliato il servizio di videosorveglianza nei comuni che fanno parte dell'Unione CinqueCittà. Progetto che ha ricevuto il finanziamento accordato dalla Regione Lazio che consentirà di potenziare la rete del sistema di videosorveglianza già attivo ed operante nei comuni. Nel dettaglio verranno installate, come da progetto iniziale, ulteriori, 35 telecamere: 12 a Piedimonte San Germano, 10 a Roccasecca, 8 ad Aquino e 5 a Villa Santa Lucia.

Il presidente dell'Unione, Libero Mazzaroppi, in una seduta di giunta convocata ad hoc, ha approvato la presa d'atto del finanziamento e la relativa variazione di bilancio in entrata, ha espresso, anche a nome dei colleghi sindaci Gioacchino Ferdinandi, Giuseppe Sacco, Antonio Iannarelli e Valentina Cambone.

«Da sempre ha affermato Mazzaroppi rappresento che lo stare insieme è ricchezza perché offre maggiori spunti e, soprattutto, molte più opportunità. Quando arrivano no-tizie come questa, come accaduto per il Servizio Civile, le nostre tesi sono ulteriormente avvalorate».

Sui vari territori sono già presenti delle telecamere installate grazie ad un progetto precedente che avevano permesso di ottenere una copertura di sicurezza significativa. «Con questa, ulteriore, opportunità ha ribadito il presidente Mazzaroppi potremo contrastare la piaga degli abbandoni che sono, per tutte le realtà territoriali, un atto di scellerata inciviltà che crea danni non solo all'ambiente ma anche economici. Queste nuove e moderne installazioni si integrano e si aggiungono a quelle esistenti facendo aumentare la sicurezza e la tutela dei cittadini. Prosegue l'impegno di questo compatto e coeso gruppo di sindaci per creare città a misura d'uomo, per combattere la microcriminalità e per assicurare serenità a chi le vive. Occorre ha concluso Mazzaroppi continuare ad andare avanti insieme».