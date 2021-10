Fermato sull'A1 dalla Polizia di Stato e arrestato perché doveva scontare 10 mesi di reclusione. Una pattuglia della Sottosezione di polizia Stradale di Cassino ha intimato l'alt a una Mercedes con targa albanese, con due persone a bordo.

A carico del conducente, sono subito emersi vari "alias" e numerosi precedenti di polizia, tra cui un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal magistrato di sorveglianza di Bari del 2017, con relativa intimazione a non fare rientro in Italia per 10 anni.

Ulteriori accertamenti sugli "alias" hanno permesso di verificare che il fermato doveva scontare in Italia un residuo di pena pari a 10 mesi. Arrestato.