Era sul treno, partito da Cassino e diretto a Roma Termini. Alle 5. Ma non indossava il dispositivo di protezione. Gli altri pendolari, alla vista dell'uomo senza mascherina, sono andati su tutte le furie. Lo hanno invitato a indossare il dispositivo, ma senza riscontri positivi. Il ragazzo straniero, un extracomunitario, non ha voluto sentire ragioni. Neppure i suoi connazionali. E così inevitabili i ritardi e il malcontento e lo sfogo dei tanti pendolari, numerosi a quell'ora per raggiungere i luoghi di lavoro, che hanno commentato quanto stava accadendo, anche sui vari gruppi social.

I fatti

Quello che sembrava potesse risolversi in pochi istanti (se il giovane senza mascherina fosse sceso senza creare problemi) si è concluso dopo quasi un'ora.

Il controllore ha fermato la corsa e ha cercato di invitare il pendolare senza mascherina (e sembrerebbe anche senza biglietto), a scendere dal treno. Ma inutilmente. Intanto sono state contattate le forze dell'ordine.

Nel frattempo l'extracomunitario è prima sceso, ma poi subito risalito, facendo crescere ancor di più il malcontento nei pendolari che stavano accumulando sempre più ritardo. Sono intervenuti alcuni connazionali per costringerlo a scendere dal treno. All'arrivo delle forze dell'ordine aveva fatto perdere le sue tracce.

Mentre sui social sono proseguiti i post per quanto accaduto nelle prime ore di ieri nella stazione di Ceccano.