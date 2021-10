La curva dei contagi ha ripreso a scendere. Ieri 21 contagi, uno in meno rispetto alle 24 ore, ma anche otto in meno nel confronto con il precedente giovedì. In una settimana si registra un calo del 13,25% dei casi.

Scendono i valori del tasso di positività, tornato sotto quota trenta dopo sette giorni consecutivi, e dell'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni, ieri a 2,15. Stabile, a 6, il numero delle persone ricoverate per Covid. Continua la risalita del numero dei tamponi.

La giornata

In nessuno dei quattordici comuni che hanno segnalato almeno un positivo si va oltre le tre unità. E, dunque, 3 casi ad Alatri, Frosinone e Veroli, 2 casi ad Amaseno, e un solo caso ad Arce, Cassino, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Paliano, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, Sora e Supino. In questa settimana i casi sono 72 a una media di 18 al giorno, in discesa rispetto agli 83 con 20,75 della passata settimana, sempre al giovedì. La contrazione è del 13,25%. Tuttavia, rispetto a due giovedì fa (53 casi) l'andamento è in crescendo del 35,84%. A ottobre in provincia di Frosinone i casi di Covid sono 535 a 19,10 di media, con la prospettiva di chiudere come settembre, archiviato con un totale di 577 per una media di 19,23 ogni 234 ore.

Gli indicatori

Era dal 20 ottobre che l'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni non scendeva sotto quota 30, all'epoca era 26,62. Ieri, il dato è stato appena al di sotto di 30 con 29,98. Il tasso di positività, nelle ultime 24 ore, è sceso dal 2,54% al 2,15%. Il dato settimanale è attestato al 2,25% in calando rispetto al 3,02% con il quale si era conclusa la scorsa settimana. Prima ancora il dato era al 2,25%. A ottobre la media è del 2,80% contro il 4,13% di settembre.

I guariti e i malati

Sono 17 i nuovi negativizzati al Covid. Da lunedì sono 73, mentre la passata settimana erano stati 137. I ricoverati, invece, restano 6. Si tratta di un dato costante da sei giorni.

I tamponi

Prosegue la corsa ai test. Ieri ne sono stati eseguiti 975 rispetto agli 863 del girono prima. Attualmente i tamponi di questa settimana sono 3.344 rispetto ai 3.243 della passata sempre al giovedì per un incremento del 3,11%. Rispetto a due settimane fa, quando l'effetto green pass doveva ancora cominciare a farsi sentire, ora la differenza è del più 24,86%.