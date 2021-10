Vittorelli "ruba la scena" al cardinale Re. La presenza dell'abate emerito di Montecassino Pietro Vittorelli, fuori e dentro il Comune di Cassino, non è passata di certo inosservata.

Ancora forte l'eco dell'operazione legata alle "spese pazze in abbazia" che lo ha travolto e per la quale dom Vittorelli è ancora a processo per chiarire la propria posizione in relazione alle accuse di appropriazione indebita.

Invitato dalla famiglia Gargano in occasione della commemorazione della visita del papa Giovanni Paolo II a Cassino, al quale il sindaco Domenico Gargano decise di conferire la cittadinanza onoraria, ha catalizzato tutte le attenzioni.

In abiti religiosi, è stato fotografato accanto al cardinale Re e ad altri prelati, tutti riuniti per celebrare il viaggio nella memoria legato alla straordinaria figura del Pontefice. Una cerimonia che si è svolta in due step, prima in Comune e poi al Manzoni.