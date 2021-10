La città fluviale si prepara a ricordare la distruzione avvenuta il 1° novembre del 1943. Lunedì prossimo è in programma la cerimonia che ricorderà quanto accaduto 78 anni fa. Un appuntamento molto sentito dall'intera cittadinanza che ogni anno partecipa. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia civile e religiosa per ricordare quei tragici momenti. Come accade ogni anno alle 10 ci sarà il raduno dei partecipanti in largo Marconi che in corteo raggiungeranno la basilica cattedrale di San Bartolomeo.

Proprio lì il parroco don Eric Di Camillo celebrerà la santa messa in suffragio delle vittime delle guerre civili e militari. A seguire è prevista la deposizione di una corona di alloro nel sacrario delle vittime civili di guerra che si trova nella cripta della basilica cattedrale.

Le celebrazioni si sposteranno, poi, in piazza IV Novembre dove si terranno i saluti delle autorità e il discorso del sindaco Anselmo Rotondo. L'intera cerimonia è stata organizzata nel pieno rispetto di tutte le normative anti-covid.