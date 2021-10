Villa comunale e cimitero interessati da una forte attività di pulizia generale. E' stata eseguita in questi giorni in vista della ricorrenza della giornata dedicata a tutti i defunti e alla festa delle forze armate. La zona del cimitero, più volte messa sotto la lente di ingrandimento per la pessima situazione in cui grava, e la villa comunale sono state ripulite grazie ad un lavoro certosino messo in atto dal personale preposto. Taglio dell'erba, qualche ritocco nei muri, qualche accorgimento nelle aiuole e la sistemazione è stata realizzata. Questi interventi sono stati programmati in attesa di ulteriori progetti di riqualificazione dell'intera area, specie quella cimiteriale, ma per il momento presentano i due luoghi in perfette condizioni agli occhi dei frequentatori.

Ora l'appello è rivolto a frequentatori abituali. Il loro comportamento, infatti, spesso mette in risalto e in maniera negativa la vita dei due luoghi: si gettano a terra cartacce mozziconi di sigarette, mascherine, bottigliette di plastica, soprattutto nella villa comunale.

Il buonsenso e una bella dose di rispetto per i luoghi comunali aiuterebbe tutti. Questo periodo le persone frequentano molto spesso il cimitero e le problematiche vengono messe in risalto, ma un'attenta opera di restyling anche se veloce e non tanto consistente è utile in attesa dei lavori generali. Per ora le due aree interessate sono sufficientemente belle e pronte a raccogliere silenziosamente e in preghiera quanti vorranno raccogliersi in silenzio in memoria sia dei propri cari.