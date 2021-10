Domenica 31 ottobre a Sant'Andrea del Garigliano si svolgerà la festa d'autunno. L'amministrazione comunale ha organizzato l'evento insieme ai giovani che stanno vivendo il loro servizio civile. L'appuntamento, rigorosamente in maschera, è per le undici nella villa comunale del piccolo centro della valle dei santi.

La festa è davvero per tutte le età: per i bambini offrirà giochi e sorprese di Halloween, per gli adulti invece prevede anche la degustazione di vino e castagne, pizze fritte e dolci. I ragazzi del servizio civile proporranno inoltre i giochi di una volta, per trascorrere insieme qualche ora nello spirito comunitario come si faceva una volta, come si faceva anche prima del Covid. Naturalmente, però, bisogna rispettare tutte le regole per contenere la diffusione del virus.