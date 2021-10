21 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h, su un totale di 975 tamponi eseguiti. I negativizzati sono 17, mentre i ricoverati sono stabili a quota 6. Zero vittime. La curva dei contagi negli ultimi due giorni sembra mantenersi stabile, ieri i nuovi positivi erano 22.

La mappa dei contagi

Alatri, Frosinone e Veroli registrano 3 nuovi casi ciascuno, due positivi in più ad Amaseno. Un nuovo caso in ognuno ei seguenti Comuni: Arce, Cassino, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Paliano, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, Sora e Supino.

Il confronto con ieri

Ieri ci sono stati 22 contagi: 4 a Frosinone, 3 a Fumone, 2 ad Alatri, 2 a Ceccano, 2 a Pofi. Quindi 1 caso in ciascuno di questi Comuni: Anagni, Arce, Cervaro, Colfelice, Paliano, Piglio, Serrone, Trivigliano, Vico nel Lazio. In totale sono stati effettuati 863 tamponi. Per un tasso di positività del 2,54%. Nessun decesso. Rimane stabile il numero dei ricoverati presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone: 6. Ieri i negativizzati sono stati 26.