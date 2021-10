La strada provinciale che collega San Giorgio a Liri e Vallemaio preoccupa sempre di più gli automobilisti.

La carreggiata stretta, l'asfalto deteriorato in diversi punti, barriere laterali inesistenti, l'illuminazione inesistente: criticità che rendono molto pericolosa la via provinciale.

I timori si concretizzano soprattutto quando si incrociano più vetture o camion e autobus e corriere di linea. E la situazione peggiora in caso di pioggia.

«Abbiamo paura quando siamo costretti a percorrere la strada specialmente di notte, quando piove, e tra poche settimane sarà inverno, e quando incrociamo altri mezzi. È necessaria una sistemazione in tempi celeri», chiedono i residenti.

La Provincia di Frosinone, dal canto suo, ha approvato un piano di interventi di sistemazione delle barriere stradali. Tra i nove comuni coinvolti c'è anche quello di Vallemaio. In particolare, si tratta di lavori di sostituzione delle barriere metalliche stradali che, in diversi tratti, presentano condizioni precarie a causa di incidenti stradali o addirittura pessime e che, quindi, necessitano di essere sostituite, dal momento che non garantiscono più gli idonei requisiti di protezione.

L'importo complessivo dei lavori ammonta a cinquantamila euro. «Accanto a un importante piano di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che hanno impegnato tecnici e mezzi della Provincia nelle sei aree in cui sono suddivisi tutti i collegamenti tra città e comuni del territorio, ora andiamo ad agire su un altro fronte legato alla sicurezza degli automobilisti che percorrono le nostre arterie», hanno assicurato recentemente il presidente della Provincia Pompeo e il consigliere delegato alla Viabilità Caperna