Ancora sangue sulle strade italiane. L'ultima vittima di un incidente mortale è un uomo di 32 anni coinvolto in uno schianto tra la sua auto ed un tir.

La tragedia a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Illeso il conducente del tir mentre per l'uomo alla guida dell'auto, un 32enne, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica, due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale. (Fonte Adnkronos.it)