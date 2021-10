La terra trema nel cassinate. Alle 12.43 un terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro a 2 km da Belmonte Castello ha scosso l'intera zona.

Momenti di paura non solo a Belmonte Casello ma in tutti i Comuni limitrofi che hanno avvertito la scossa in maniera chiara e distinta.

"Sentita forte e chiaro"; "Cassino sentita forte", i commenti si rincorrono sul web e torna la paura.

Secondo le prime informazioni, alcune scuole sarebbero state evacuate, come la Di Meo e altri istituti della città martire. Anche nelle sedi di giustizia della città le udienze sono state sospese con i giudici usciti fuori temporaneamente. Non sono segnalati al momento danni strutturali.