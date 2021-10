La salma di Maricel Stan, il cinquantenne romeno deceduto a seguito dell'incidente stradale avvenuto alle prime luci della sera di sabato 23 ottobre, è giunta ieri mattina, poco dopo le ore 12, nella zona di Porta San Pietro. Da qui, la bara è stata trasportata nella vicina chiesa di San Giovanni, punto di incontro per la comunità romena locale, dove si è svolta una veglia di preghiera alla presenza dei familiari, degli amici, di quanti hanno voluto rendere un saluto all'uomo.

Attimi di commozione e di pianto al momento dell'ingresso nella chiesa. Poi, spazio al raccoglimento, alle orazioni, al ricordo di Maricel.

Sul fronte delle indagini, invece, non ci sono novità di spicco, se non il fatto che non è stato effettuato l'esame autoptico sul corpo del cinquantenne. Per il resto, proseguono le indagini per comprendere l'esatta dinamica di quanto avvenuto sabato scorso: l'uomo stava attraversando la Sr 155 per Fiuggi all'altezza dell'incrocio con Via Montelena, quando è stato travolto da una Ford Fiesta condotta da un altro cinquantenne.

L'impatto è stato violento, Maricel Stan ha sfondato il parabrezza della macchina e ha riportato ferite apparse subito gravissime.

L'uomo che era alla guida dell'automobile è risultato negativo a tutti i test ai quali è stato sottoposto, non aveva il telefonino in mano al momento dell'incidente e si è fermato subito per prestare soccorso. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Alatri e i sanitari del 118, quindi la corsa allo "Spaziani" di Frosinone e il tragico epilogo il giorno seguente all'incidente.

Moltissimi i messaggi di cordoglio che, da domenica scorsa, hanno affollato la bacheca Facebook dell'uomo e dei suoi familiari. Maricel Stan, da tutti conosciuto come Marcello, lavorava come operaio e la sua morte ha lasciato attoniti quanti lo conoscevano. I funerali si terranno oggi, alle ore 15, nella chiesa di San Giovanni.