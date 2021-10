Il tasso di positività risale al 2,54% in provincia di Frosinone, dopo l'1,6% di martedì scorso. Ma in provincia di Frosinone le curve della pandemia restano adagiate da settimane nel plateau. Inoltre, analizzando gli andamenti dei nuovi positivi e dei negativizzati (come si vede bene dal grafico in pagina), da gennaio ad oggi, si capisce chiaramente come anche nei periodi di maggiore contagiosità del virus i guariti siano stati comunque tanti.

A dimostrazione di una strategia mirata della Asl di Frosinone, che ha tenuto alti i numeri del tracciamento ma anche l'efficacia delle cure. Ad oggi i guariti sono 32.764, il 94,16% delle persone che si sono ammalate. Inoltre non bisogna dimenticare che ci sono state settimane nelle quali erano ricoverati 450 pazienti Covid negli ospedali e nelle strutture accreditate della provincia di Frosinone. L'onda d'urto è stata fortissima, la risposta pure.



L'andamento

Ieri ci sono stati 22 contagi: 4 a Frosinone, 3 a Fumone, 2 ad Alatri, 2 a Ceccano, 2 a Pofi. Quindi 1 caso in ciascuno di questi Comuni: Anagni, Arce, Cervaro, Colfelice, Paliano, Piglio, Serrone, Trivigliano, Vico nel Lazio. In totale sono stati effettuati 863 tamponi. Per un tasso di positività del 2,54%. Nessun decesso. Rimane stabile il numero dei ricoverati presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone: 6. Ieri i negativizzati sono stati 26. Siamo nell'ottantasettesima settimana dall'inizio della pandemia.

Dal primo caso del due marzo 2020 sono trascorsi 605 giorni. Dopo i 12 casi del venticinque ottobre, i 17 del ventisei e i 22 del ventisette. Per un totale di 51 e una media quotidiana di 17. Quindi l'andamento settimanale dell'ottantaseiesima settimana: 12 casi il diciotto ottobre, 20 il diciannove, 22 il venti, 29 il ventuno, 23 il ventidue, 25 il ventitré, 23 il ventiquattro. Per un totale di 154 e una media giornaliera di 22. L'ottantacinquesima settimana era andata così: 8 contagi l'undici ottobre, 12 il dodici, 21 il tredici, 12 il quattordici, 20 il quindici, 17 il sedici, 24 il diciassette. Per un totale di 114 casi e una media quotidiana di 16,28. Le medie dei contagi delle ultime settimane: 16,28 nella sessantacinquesima, 8 nella sessantaseiesima, 9,71 nella sessantasettesima, 6,28 nella sessantottesima, 3,7 la sessantanovesima, 2,85 nella settantentesima, 2,5 nella settantunesima, 7,28 nella settantaduesima, 17,8 nella settantatreesima, 32 nella settantaquattresima, 35 nella settantacinquesima, 37,42 nella settantaseiesima e 27,4 nella settantasettesima.

Nella settantottesima 29,71. Poi 20,71 nella settantanovesima, 16,71 nell'ottantesima, 17,42 nell'ottantunesima. E nell'ottantaduesima 17,28. Poi 23,28 nella settimana ottantatré e 18,28 nell'ottantaquattresima, 16,28 nell'ottantacinquesima, 22 nell'ottantaseiesima. L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti resta da due giorni a 31,65. Qualche giorno fa era di 30,18. Il 14 ottobre era 24,32, il 15 ottobre 24,74, il 16 e 17 ottobre a 23,90 e il 18 a 24,74. Poi le medie mensili dei contagi. A gennaio 2021 i contagi in totale sono stati 3.144, per una media di 101,42. A febbraio 3.526 nuovi casi, per una media giornaliera di 125,92. A marzo 2021 i contagi sono stati 6.063, per una media quotidiana di 195,58. Ad aprile 2.612 casi.

Per una media di 87,06. Per quanto riguarda il mese di maggio, 1.056 nuovi casi. Per una media di 34,06 ogni ventiquattro ore. A giugno 189 casi. Per una media di 6,3 ogni ventiquattro ore. A luglio 384 casi. Per una media di 12,38 ogni ventiquattro ore. Ad agosto 982 contagi. Per una media di 31,67 ogni ventiquattro ore. A settembre 577 contagi. Per una media di 19,23 ogni ventiquattro ore. A ottobre 468 contagi in ventisette giorni: media di 17,33 ogni ventiquattro ore.



Parametri e cifre

Gli attualmente positivi in provincia di Frosinone sono 223: 6 pazienti Covid ricoverati in ospedale e 217 persone in isolamento domiciliare. La percentuale di copertura è dell'83,4%. Il numero dei contagiati in Ciociaria è di 34.796. I decessi sono stati 672. I residenti nei 91 Comuni ciociari sono 489.083. Il tasso di mortalità misura il rapporto tra i morti per la pandemia e il numero degli abitanti. Significa che c'è stato un decesso per Coronavirus ogni 727,80 abitanti. L'attuale indice di mortalità è 0,137%. Dividendo invece il numero degli abitanti per quello dei contagiati, emerge che in Ciociaria ha contratto il virus una persona ogni 14,05 residenti. La percentuale attuale è 7,11%. C'è poi l'indice di letalità, cioè il rapporto tra persone finora contagiate e decessi. La percentuale è dell'1,93%. Vuol dire che si è registrato un decesso ogni 51,77 persone contagiate in Ciociaria.



Il bollettino

Ieri in Italia 4598 nuovi casi di Coronavirus (martedì erano state 4.054). Sono 4.752.368 le persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono state 50 (martedì 48), per un totale di 131.954 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.545.049. Nel Lazio i contagi sono stati 503, 66 in più rispetto al giorno precedente. Effettuati 32.734 tamponi (11.385 molecolari e 21.349 antigenici). Il tasso di positività è dell'1,5%. I decessi sono stati 5, la metà rispetto al giorno precedente. L'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato spiega: «Assistiamo ad un lieve incremento dei casi, è necessario fare la dose di richiamo.

Presto attiveremo una modalità di chiamata attiva per ricordare le modalità di prenotazione a tutti coloro che rientrano nelle circolari del Ministero». Nel Lazio somministrate 8,7 milioni di dosi di vaccino. Superato il 91% della popolazione adulta e oltre l'86% di over 12 anni che hanno concluso il percorso della profilassi. Mentre sono 140.000 le terze dosi somministrate: è stato superato il 20% nella fascia di popolazione over 80 anni. Infine il capitolo dedicato al vaccino antinfluenzale: nella regione somministrate 242.903 dosi e sono 3.201 i medici di medicina generale e 214 i pediatri di libera scelta attivi nella campagna. I vaccini distribuiti sono 816.627.