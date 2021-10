Quindici Centri anziani della Ciociaria con i loro soci e presidenti aderenti a "SeniorItalia FederCentri", quattordici sindaci, il presidente della Provincia Antonio Pompeo, il presidente nazionale di "Senior Italia FederAnziani" Roberto Messina, la presidente nazionale di "Senior Italia FederCentri" Elia Raia, hanno partecipato alla festa provinciale che si è svolta a Ripi, confrontandosi su temi essenziali per la terza età.

In particolare, il dibattito ha toccato i programmi che favoriscono una sana longevità, promuovendo il benessere nell'arco della vita.

Il presidente Messina ha ribadito innanzitutto il diritto alla salute per ogni persona. Quindi, ha illustrato le numerose iniziative che "SeniorItalia FederAnziani" sta realizzando in collaborazione con istituzioni e comunità scientifica per la tutela della salute e la promozione dell'invecchiamento attivo.

La presidente Elia Raia ha parlato dell'importanza di aggiornarsi sulle nuove tecnologie per ogni anziano, in modo da non restare escluso dalla vita sociale.

Ha sottolineato anche la necessità di individuare figure nuove, capaci di recepire le istanze della terza età e tradurle in progetti attivi.

Il presidente Margagnoni, invece, ha sottolineato l'impegno certosino per contattare le tante Amministrazioni comunali e il prezioso sostegno dato da soci e collaboratori, formula vincente che ha determinato la crescita provinciale dell'associazione.

Si è avuto anche un momento di commozione generale quando, con una targa consegnata alla moglie, è stato ricordato Riccardo Tufi.

Quindi, gli apprezzamenti a Margagnoni per l'organizzazione dell'evento, che si è concluso con il pranzo sociale nel ristorante "Il Barone" e la visita del presidente Pompeo, il quale ha rimarcato l'importanza dei Centri anziani, che spesso si avvicendano ai servizi socio-sanitari.