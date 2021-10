Interventi di manutenzione in via Gioberti: è stata quasi completata la verniciatura delle ringhiere, dopo la risistemazione dei muretti che fiancheggiano la passeggiata sul Liri. Sono al lavoro le undici persone che percepiscono il reddito di cittadinanza e che vengono impegnati in opere di pubblica utilità.

Oltre alla verniciatura, si stanno dedicando alla pulizia di strade, aree verdi e alla manutenzione del cimitero.

Da diverse settimane gli undici percettori del Rdc stanno assicurando un valido contributo alla cura del territorio, affiancati dagli operai del comune e valorizzati in termini professionali.

Infatti, i lavoratori sono stati inseriti nei vari programmi in base alle loro attitudini e abilità operative.

Stanno contribuendo al mantenimento della pulizia e del decoro del paese in centro e nelle aree periferiche.

I progetti sono stati ben articolati e pianificati, prestando attenzione alle risorse lavorative disponibili.

L'esame delle loro abilità ha consentito di inserire questi lavoratori nel settore della manutenzione degli arredi urbani e dei parchi pubblici, oltre a impegnati nella cura del cimitero comunale e degli spazi verdi.

Si tratta di lavori che richiedono impegno e manualità, garantendo l'impiego in sicurezza delle persone e assicurando quei piccoli interventi spesso trascurati per mancanza di tempo e personale comunale.

Spesso accade che le urgenze o le priorità quotidiane, concentrino le risorse lavorative in altri ambiti trascurando piccole opere come la verniciatura, che non hanno carattere di urgenza. Ovviamente tali iniziative contribuiscono anche a valorizzare sul piano umano persone che vivono momenti delicati e che rischiano di essere isolate e demotivate. Soddisfatto il consigliere delegato ai Servizi sociali Dino Fortuna dichiara: «Gli interventi procedono come da programma e le undici unità sono all'opera garantendo un valido contributo alla collettività».