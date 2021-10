Il Padiglione Italia all'Expo di Dubai è tra i più visitati dell'Esposizione Universale. Questo uno dei primi dati sull'evento mondiale, a poco meno di un mese dalla sua inaugurazione.

Il concetto attorno al quale ruotano l'organizzazione e i temi presentati all'interno del Padiglione del bel Paese, in coerenza con il tema di Expo 2020, è "Beauty connects People": la bellezza come elemento di connessione tra le persone ma anche come espressione di genio creativo e ricchezza culturale.

Con il claim "La Bellezza unisce le Persone", l'Italia ha scelto di portare negli Emirati un'esposizione che promuova i suoi "Belvedere", i "Saper fare" di aziende, artigiani e scuole creative e le innovazioni tecnologiche sui temi della sostenibilità e della mobilità, con decine di contributi di regioni, aziende, partner e sponsor.

Tra le 15 regioni italiane partecipanti, spicca il Lazio.

Con il fondamentale supporto di Lazio Innova, in meno di un mese si è già affermato tra i protagonisti nei settori dedicati ad aerospazio, ambiente, innovazione e digitalizzazione ma anche agricoltura di precisione e food, cultura, creatività di cinema, audiovisivo e moda.

Così la Regione ha trasformato la manifestazione in un palcoscenico strategico per rappresentare sui mercati di tutto il mondo le eccellenze "Made in Lazio".



Eccellenze in vetrina

In coerenza con il programma nazionale, il Lazio ha scelto come proprio claim "Cultura è Innovazione, Sostenibilità e Benessere – il Lazio Eterna Scoperta".

Primo tra le Regioni italiane ad aver aderito al Padiglione Italia a Dubai, il Lazio affronta questa straordinaria opportunità per il sistema Paese aprendosi a nuovi rapporti di relazione e internazionalizzazione con realtà che guardano con grande interesse all'Europa, all'Italia e in particolare al Lazio, con le sue eccellenze culturali e produttive e le sue competenze in settori strategici dell'innovazione internazionale e mondiale.



Gli appuntamenti

Nel corso di questi sei mesi di Esposizione, sono in programma a Dubai cinque forum a regia regionale su settori strategici quali Promozione Turismo & Cultural Heritage; Clima e Sostenibilità; Scienze della Vita e Agroindustria-Agricoltura di precisione. Il primo, su Aerospazio & Space Economy, andato in scena lo scorso 22 ottobre, ha catalizzato l'attenzione dei partecipanti. Spazio poi anche agli educational lab, con cinque appuntamenti di Informazione e Formazione per approfondire le tematiche della S3 regionale su Turismo, Videogame, Marketing del Sistema Universitario del Lazio, Startup e Moda & Innovazione.

Per quanto riguarda la promozione del territorio e dei suoi prodotti, la Regione parteciperà alla Settimana della Cucina Italiana, dal 22 al 28 novembre e, nell'ambito dell'iniziativa "Sotto le Stelle del Lazio", organizzerà tre incontri con gli chef stellati del Lazio per mostrare le eccellenze della cucina regionale.

La prima degustazione d'autore, "Lazio Terra Antica", a cura di Iside Di Cesare, Chef Stella Michelin, si è svolta il 22 ottobre scorso nella cornice del Ristorante Bella, Grand Millennium Hotel. Sempre per il food sono previste una serie di attività in collaborazione con il Gambero Rosso.

Per la Settimana del Cinema, poi, dal 28 novembre al 4 dicembre, l'Ufficio Cinema della Regione Lazio proporrà mostre, laboratori ed eventi di ampio spessore culturale. Dunque, l'Expo di Dubai è l'evento che per i prossimi sei mesi sarà al centro dell'attenzione di tutto il mondo, un segnale di riapertura e di rilancio del commercio internazionale dopo lunghi mesi segnati dall'emergenza sanitaria, e il Lazio si è fatto trovare pronto alla sfida.