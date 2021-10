Incidente mortale all'alba di questa mattina, poco prima delle sei, nella zona sud di Milano. Secondo quanto si è appreso, un motociclista è stato investito da un pirata della strada che si è dileguato senza prestare soccorso.

Nonostante l'intervento tempestivo del 118, per il motociclista di 56 anni non c'è stato nulla da fare. I medici e i paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale che ora avrà il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente svolgendo tutti i rilievi del caso per risalire soprattutto al pirata della strada che avrebbe investito l'uomo per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.