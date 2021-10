Auto contro una cisterna sull'autostrada, in territorio di Ceprano. Code sull'A1 e traffico bloccato lungo la corsia Nord. Circolazione in tilt anche sulla Casilina, in quanto la società Autostrade ha consigliato l'uscita dei veicoli diretti verso Roma al casello di Pontecorvo.

L'incidente si è verificato intorno alle 7,30 di ieri mattina al km. 638m in direzione Nord. Subito dopo il sinistro si sono formate code per sei chilometri a partire da Pontecorvo.

Sul luogo sono i intervenuti i mezzi di soccorso sanitari, i vigili del fuoco e il personale della società Autostrade.

Parecchi i disagi per gli utenti dell'A1. Alcuni automobilisti, dopo avere appreso dell'incidente, sono usciti a Pontecorvo e rientrati al casello di Frosinone evitando le code; altri si sono trovati bloccati e costretti a file chilometriche.

Purtroppo il tratto che attraversa il territorio di Ceprano è fra quelli più a rischio, sul quale si registrano sinistri a volte gravi o addirittura mortali. Per fortuna, lo scontro che si è verificato ieri non è stato grave per gli occupanti dei due mezzi, ma i conducenti che si sono trovati a percorrere l'A1 tra Ceprano e Frosinone nelle prime ore del mattino, sono rimasti bloccati in attesa dell'intervento dei soccorsi.