Prosegue l'impegno dell'Amministrazione comunale per inserire i percettori del reddito di cittadinanza residenti nel territorio in progetti di utilità collettiva, i cosiddetti Puc. Dopo averne promossi e sviluppati due negli scorsi mesi di febbraio e aprile, adesso la Giunta del sindaco Antonio Como ha approvato una convenzione con la cooperativa sociale "Diaconia" di Frosinone per un nuovo programma di utilizzo delle competenze, secondo la disponibilità dei percettori del reddito di cittadinanza.

Il tutto, dopo la pubblicazione di un avviso per una manifestazione di interesse relativa all'individuazione di soggetti pubblici e del Terzo settore, disponibili ad avviare progetti utili alla collettività per conto dell'Amministrazione comunale, cui ha risposto proprio la "Diaconia". Suggestivo il titolo dato a una delle iniziative: "La rinascita dell'Auricola", che prevede appunto la cura e la manutenzione del grande complesso strappato alle mafie e oggi di proprietà comunale.

«I nostri uffici stanno lavorando per tenere i colloqui e vedere le disponibilità dei nuovi percettori del reddito di cittadinanza, che cambiano ogni 18 mesi - ci ha detto il sindaco Como - Continueremo con i progetti per la sistemazione dei parchi e delle aree verdi comunali. Inoltre, contiamo di utilizzare e risorse per la cura del complesso dell'Auricola».

Visti i tanti problemi legati al Consorzio che avrebbe dovuto gestire i Puc in provincia, il comune di Amaseno non si è perso d'animo e sta cercando di sfruttare le otto ore settimanali che i percettori del Rdc devono mettere a disposizione dei progetti di utilità collettiva, gestendoli in proprio con la collaborazione di operatori del Terzo settore. In questo caso, con la cooperativa "Diaconia", che già si è occupata della raccolta delle olive per i progetti di inserimento sociale.